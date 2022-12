Speyer. Biblische Adventsgeschichten gibt’s am Sonntag, 4. Dezember, um 20 Uhr in der Krypta des Doms. Da der Dom zu dieser Uhrzeit bereits für Besucher geschlossen ist, treffen sich die Mitfeiernden fünf Minuten vor Beginn vor dem Nordwestportal. Domdekan Dr. Christoph Kohl wird die Gottesdienstfeier leiten. Kathrin Konrad, ausgebildete Geschichtenerzählerin und Religionslehrerin, will adventliche Geschichten aus der Bibel vortragen. Dabei kommen biblische Figuren selbst zu Wort und erzählen aus ihrer eigenen, persönlichen Perspektive.

Der Gottesdienst beginnt in der Krypta, in dieser Zeit der wärmste Ort im Dom. Anschließend gibt es für alle die Gelegenheit, eine persönliche stille Zeit an einem Platz ihrer Wahl innerhalb des Doms zu verbringen. Zum Abschluss kommen die Teilnehmer wieder als Gemeinschaft zum Gebet und zum Segen zusammen. is/Bild: Domkapitel/Florian Monheim