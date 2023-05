Bier in allen Variationen

Waldsee. Nach dreijähriger Corona-Pause feiert das traditionelle Bierfest des ASV Waldsee am Samstag, 13. Mai, in der Sommerfesthalle seine Rückkehr, los geht’s um 18 Uhr. Eine Stunde später ist der Fassbieranstich der Waldseer Ortsbürgermeisterin Claudia Klein terminiert, assistiert von den beiden ASV-Vorsitzenden Alex Krieger und Markus Regenauer. Den musikalischen Rahmen liefert die in der Region bestens bekannte Band „Flow Control“, die ab 20 Uhr loslegt.

Das Besondere am Bierfest bleibt: Es gibt 18 verschiedene Biersorten an den Ständen – alle frisch gezapft vom gut gekühlten Fass. Dabei sind unter Guinness, Kilkenny, Mallersdorfer, Sion Kölsch, Erdinger Helles, Krusovice Schwarzbier, Benediktiner Weizen sowie Büble Weizen und Helles. Auch alkoholfreie Biere sind laut Organisationskomitee im Ausschank.

Im Barbetrieb gibt es Weine, Schorle und leckere Cocktails. Neben den üblichen Köstlichkeiten wie Steaks, Curry- und Bratwurst mit Pommes wird auch wieder Flammkuchen in zwei Varianten (auch vegetarisch) serviert. Im Gespräch ist zudem ein Verkaufswagen mit Crepes und Kaffee.

Wenn sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Zapfhähne schließen, ist das Bierfest 2023 noch nicht vorüber. Es findet am Sonntagmorgen, 14. Mai, ab 11 Uhr eine gemütliche Fortsetzung. In lockerer Runde und bei aufgeräumter Stimmung sind Besucher eingeladen, die eigene Küche kalt zu lassen und das Sonntagsmahl am Muttertag in die Rheinauenhalle zu verlegen. zg