Bikern auf der Spur

„Ab:Gefahren“ heißt es beim nächsten „For your soul“-Gottesdienst, der am Samstag, 25. September, um 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal „EkiSchwetzingen“ online gestellt wird. Es geht um Biker, heißt es in einer Mitteilung. Biker sind freiheitsliebende Rowdies und sich selbst am Nächsten? Diesem Klischee geht Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen im Gottesdienst „Ab:Gefahren“ nach.

Dafür wurde sie von Heide Doll, Erzieherin in der Lutherkindertagesstätte und erfahrene Bikerin, auf dem Sozius zum Motorsportclub MSC Ketsch mitgenommen. Mit ihr und dem MSC-Vorsitzenden, Reiner Kurtz, blickt die Pfarrerin hinter das Visier und findet Vorbilder, die dem barmherzigen Samariter ähneln.

Die Barber Angels Brotherhood sind ein besonderer Verein. Drei der Barber Angels erzählen, wie sie Bedürftigen die Haare schneiden und damit ihre Leben verändert haben. Zu diesem „For your soul“ steuern „The Necronautics“ Musik bei. zg