Biografien zur Aufarbeitung

Speyer. Fast 1000 Jahre jüdischen Lebens in Speyer sind auf rund 160 Seiten zusammengefasst. Bis zum Judenprivileg des Bischofs 1984 reichen die Überlieferungen zurück. Die jüngste Vergangenheit prägt die Einweihung der neuen Synagoge „Beit Shalom“ im Jahr 2011. Mit „Kehillah Schpira“ ist ein Quellenlesebuch erschienen, das nicht nur Interessenten, sondern auch Lernenden als Handreichung dienen soll.

Historiker Hans Berkessel, Stefan Endres aus der Schulleitung des Purrmann-Gymnasiums und Christiane Pfanz-Sponagel, die Leiterin des Speyerer Stadtarchivs, sind die Herausgeber des fünften Bandes in der Reihe „Beiträge zur Geschichte der Juden in Rheinland-Pfalz“. Diese zählt zu den Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde (IGL) und wird in Zusammenarbeit mit dem Verband der Geschichtslehrer erarbeitet.

Nach Mainz und Worms steht also nun auch das Leben der Juden in Speyer im Buch. Direkt mitgenommen wurden am Dienstagabend die Gäste bei der Buchvorstellung im Historischen Ratssaal. Schauspieler Alexander Maser, Historiker und wissenschaftlicher Referent, übernahm die Rezitation.

Die bestand nicht nur aus der Wiedergabe geschichtlicher Abrisse, sondern auch aus beispielhaften Sequenzen persönlicher Schicksale der Juden in Speyer. Durch die stellvertretende Vorsitzende des Bezirkstags Pfalz, Ruht Ratter, wurde zuvor Sara Lehmann benannt. „Sie wurde 1933 in Speyer mit einem Berufsverbot belegt“, erzählte sie.

Endres, der den historischen Hintergrund des Buches zusammenfasste, griff zudem die Namen der jüdischen Familien Schleicher-Landgraf und Böttigheimer auf, die sich dem Schicksal stellten und sich darüber hinaus für die jüdischen Mitmenschen einsetzten. Elisabeth Schleicher-Landgraf war Pädagogin und wurde 1945 Leiterin der Oberrealschule für Mädchen, dem heutigen Hans-Purrmann-Gymnasiums.

Hilfsbereitschaft geschildert

Kaufmann Berthold Böttigheimer, der eine sogenannte Mischehe geführt hatte, wurde von Speyerer Familien in Zeiten des NS-Regimes versteckt und blieb unentdeckt. In „Kehillah Schpira“ heißt es: „Vermutlich lag es an der Hilfsbereitschaft, die er selbst erlebt hatte, dass er nach Kriegsende in seiner Heimatstadt blieb und seinen Verfolgern ohne Hass und Rachegefühle begegnen konnte.“

An den in Speyer geborenen Komponisten Alfred Cahn, der im Jahr 2000 für einen Besuch zurückkehrte, erinnerte Endres ebenso wie an den Aufmarsch nationalsozialistischer Truppen am 1. Mai 1933. „Das einzige Haus, aus dem keine Hakenkreuzflagge wehte, war der Dom“, unterstrich der Historiker mit Fingerzeig auf das entsprechende Foto auf der Leinwand. Die hohen Anforderungen, die Juden erfüllen mussten, um bleiben zu dürfen, wurden in Endres’ Ausführungen klar.

Dass das Buch vor allem für Pädagogen eine wertvolle Hilfe ist, stellte Ratter heraus. Eine CD am Ende beinhaltet Arbeitsblätter und andere Unterrichtsmaterialien. Die Vertreterin des Bezirkstags betonte: „Die Biografiearbeit ist ein wesentliches Mittel in der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte.“ Die Verbindung zur Speyerer Partnerstadt Yavne in Israel wird daher gerne gesehen und soll weiter gefördert werden.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bekräftigte das Bestreben, die Schulen darin zu unterstützen, den Dialog mit jüdischen Menschen zu suchen und Synagogen zu besuchen. „Das Buch ist ein Aufruf, einzelne Schicksale in den Blick zu nehmen und zu analysieren“, machte sie auf den Lerneffekt von „Kehillah Schpira“ aufmerksam. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) stellte heraus: „Es gilt, die Menschen für das reiche kulturelle Erbe zu sensibilisieren und neugierig zu machen.“