Bis Dienstag einspuriger Verkehr auf A61 bei Speyer

Speyer/Schifferstadt. Der Verkehr auf der A61 bei Speyer in Fahrtrichtung Koblenz verläuft bis Dienstag einspurig. Seit September 2021 wird auf der Straße zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt die Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz saniert. Bis zur Freigabe eines zweiten Fahrstreifens ist in Fahrtrichtung Koblenz mit tageszeitabhängigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, so die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung. Als Alternative zur Autobahn kann die vorhandene Bedarfsumleitung U 77 über die B 9 genutzt werden.

Ab dem 2. November werden beide Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. An der Anschlussstelle Schifferstadt bleibt die Auffahrt in Richtung Speyer bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt, da der Beschleunigungsstreifen als Fahrstreifen genutzt wird. Ersatzweise ist die Umleitung U 7 über die L 532/Nordumgehung und die B 9 ausgeschildert.