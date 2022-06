Bischof Wiesemann und Weihbischof Georgens positiv auf Corona getestet

Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ist positiv auf Corona getestet worden. Er ist aktuell in einer guten Verfassung, mit leichten Symptomen. Öffentliche Termine in den kommenden Tagen wurden abgesagt, so zum Beispiel beim Tag der Firmlinge am 11. Juni. Bischof Wiesemann hat sich in Quarantäne begeben und führt seine Amtsgeschäfte von zuhause aus weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Weihbischof Otto Georgens ist positiv auf Corona getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Der Weihbischof hat seine Termine in dieser Woche abgesagt, ebenso die Firmtermine am Wochenende. Auch bei ihm hat die Ansteckung zu leichten Symptomen geführt. Dies teilte die Pressestelle des Bistums Speyer am Dienstagnachmittag mit.