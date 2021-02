Speyer. An schönen Wochenenden ist das Naherholungsgebiet Binsfeld zwischen Speyer, der Kollerinsel und Otterstadt immer ein beliebtes Gebiet, um sich zu treffen und Ausflüge zu unternehmen. Die Stadtverwaltung fürchtet nun, weil so viele Attraktionen in der Umgebung nach wie vor geschlossen gehalten werden müssen, dass der Andrang zu groß wird und das Einhalten der geltenden Regeln mit Blick auf Pandemielage und Umweltschutz nicht mehr gewährleistet werden kann.

Am vergangenen Wochenende haben viele Speyerer und Gäste von außerhalb die Gunst der sonnigen Stunden genutzt, um im Naherholungsgebiet Binsfeld spazieren zu gehen oder dort Wassersport zu treiben. Das ist – insbesondere mit Blick auf die weiterhin strengen Corona-Einschränkungen – verständlich, darf aber nicht dazu führen, dass dort die geltenden Bestimmungen missachtet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Appell der Oberbürgermeisterin

„Ich möchte die Bürger eindringlich dazu aufrufen, sich im Binsfeld an die geltenden Regeln zu halten. Das betrifft einerseits die bekannten Corona-Regeln, die unabkömmlich sind, um die Infektionszahlen nachhaltig und dauerhaft zu senken, andererseits aber auch die Bestimmungen zur Nutzung des Gebietes und insbesondere der Gewässer, die dem Naturschutz dienen. Das ist wichtig, weil die für die Jahreszeit untypisch milden Temperaturen dazu führen, dass störende Eingriffe in die Natur durch den Menschen, beispielsweise durch Wassersport, viel früher erfolgen, als das sonst der Fall wäre“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

Auch Ralf Pfeiffer, der Vorsitzende des anliegenden Angelsport- und Fischzuchtvereins Speyer, mahnt zur Vernunft: „Gerade jetzt beginnt die Laichzeit vieler unserer heimischen Fischarten. Dabei machen die Hechte den Anfang. Aufgrund der noch niedrigen Wassertemperatur und des durch die Wintermonate heruntergefahrenen Stoffwechsels der Tiere sind diese besonders stressanfällig und können bei permanenter Störung, etwa durch wassersporttreibende Menschen, ernsthaft Schaden nehmen oder gar verenden. Nicht ohne Grund gilt zu dieser Jahreszeit eine Schonzeit für Fische. Vom 15. Oktober bis 31. Mai jeden Jahres sind gewisse Nutzungsarten in den Binsfeldseen untersagt, so beispielsweise das Tauchen und Rudern. Auch die Angelfischerei gibt sich für diese Zeit besondere Regeln, um ablaichende Fische zu schützen“.

Vollzugsdienst kontrolliert vor Ort

Was an und auf den Gewässern erlaubt ist, ist unter anderem in der Rechtsverordnung über die Regelung des Gemeingebrauches an Gewässernim Naherholungsgebiet „Im Binsfeld“ von 2004 geregelt. Dabei gibt es für jeden See eigenständige Regelungen, die zum Teil jahreszeitspezifisch sind, um heimische Tier- und Fischarten zu besonders sensiblen Zeitenzu schützen. Um die Einhaltung der Regelungen zu überwachen und dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, wird der Kommunale Vollzugsdienst in den kommenden Tagen und Wochen im Binsfeld verstärkt kontrollieren und Verstöße entsprechend ahnden.

In diesem Jahr sollen Maßnahmen zum Schutz des Naherholungsgebiets geplant und umgesetzt werden. Diese Ankündigung hat dazu geführt, dass viele Einzelpersonen und Interessengruppen mit Ideen, Vorschlägen und Kritik an die Stadtverwaltung herangetreten sind. Um diese zu bündeln wird nun eine Projektgruppe unter Leitung von Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann eingerichtet. Ziel ist, Umwelt- und Naturschurschutz mit den Bedürfnissen der Bürger in Einklang zu bringen. zg