Bloß nicht im Rhein baden

Speyer. In der Domstadt wird wie in der ganzen Kurpfalz in den kommenden Tagen eine Hitzewelle erwartet. Die Innenstadt ist davon erfahrungsgemäß besonders betroffen: „Uns stehen heiße Tage bevor, die die Gesundheit beeinträchtigen, insbesondere, wenn zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird. Nutzen Sie daher die drei öffentlichen Trinkwasserspender, die in der Tourist-Info, am Berliner Platz und am Platz der Stadt Ravenna zur Verfügung stehen“, empfiehlt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, um einer Dehydrierung und gesundheitlichen Schäden vorzubeugen.

Kühlung verschaffen nicht nur Spaziergänge in schattigen Bereichen, welche auch im Stadtgebiet durch zahlreiche Baumpflanzungen gegeben seien, sondern auch Aufenthalte an den Badeseen im Naherholungsgebiet Binsfeld. Das Baden im Rhein hingegen nennt die Stadtverwaltung lebensgefährlich. Gerade kleine Kinder können durch den Sog vorbeifahrender Schiffe direkt vom Ufer weggezogen werden. In vermeintlich sicher wirkenden Buhnenfeldern sorgen starke Strömungen für Gefahr. Auch geübte Schwimmer hätten dort keine Chance, der Strömung in der Fahrrinne der Binnenschifffahrt entgegenzuwirken. Daher sollte keinesfalls im Rhein, egal in welchem Bereich, Abkühlung gesucht werden.

„Mit extrem hohen Temperaturen geht eine Waldbrandgefahr einher“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das Entfachen von Feuer oder auch nur das Anzünden einer Zigarette in der Natur sowie das Abstellen von Fahrzeugen auf ausgetrockneten Grasflächen könne zu ausgedehnten Wald- und Vegetationsbränden und damit zu Gefahren für Mensch und Natur führen.

Grillen sollte man nur an dafür geeigneten Plätzen, was auch innerhalb des eigenen Gartens gelte – und dabei solle man auf ausreichend Abstand zu Hecken, Bäumen, Gebäuden oder Schuppen achten. Darüber hinaus sollte ein geeignetes Löschmittel bereitgehalten werden, um bei einem Entstehungsbrand unmittelbar einschreiten zu können. So appelliert die Stadt an ihre Bürger. zg