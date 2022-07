Blueswolf spielt zum Picknick

Speyer. Nach dem gelungenen Saisonauftakt findet am Sonntag, 31. Juli , um 11 Uhr am Bootshaus im Alten Hafen das zweite Picknickkonzert statt. „Mojo, Ringo und der Blueswolf“ – das ist das Projekt dreier gestandener Musiker, die alle seit Jahrzehnten in Sachen Blues unterwegs sind.

Jürgen „Mojo“ Schultz gilt als einer der versiertesten deutschen Blues-Gitarristen. Sein Slide-Guitar-Spiel ist legendär, seine Virtuosität und sein Gefühl überzeugen gleichermaßen. Schlagzeuger Ringo Hirth bewegt sich sowohl im Blues als auch im Jazz seit den 1980er Jahren auch auf internationalem Parkett. Wolfgang „Blueswolf“ Schuster ist die Blueslegende schlechthin. Sein Gesang, Gitarren- und Bassspiel runden das Trio ab. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Es folgen Konzerte vom „Skylark String Trio“ am Sonntag, 14. August, in der Parkanlage zwischen Stadthalle und Mühlturmstraße und dem „Sandie Wollasch und Matthias Hautsch Duo“ am Sonntag, 28. August, im Adenauerpark. zg/ Bild: Norbert Roschauer