  Blumenbeet als Abkürzung

Speyer. Das ist ja an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Die Abteilung Stadtgrün hat in den vergangenen Wochen viermal festgestellt, dass die Wechselflorfläche in der Landauer Straße mutwillig von Autofahrern als Abkürzung genutzt wird. Dabei wurden frisch bepflanzte Blumen zerstört – in dieser Woche die gerade gesetzten Hornveilchen.

„Die Abteilung Stadtgrün steckt viel Aufwand und Energie in die Verschönerung des Stadtbildes. Dass ihre Arbeit mutwillig zerstört wird, ist mehr als bedauerlich und zeugt von wenig Gemeinschaftssinn und Respekt für die Arbeit anderer“, meint Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Stadtgrün-Chefin Sabine Wilke sagt: „Wir sind einfach nur traurig und bitten um Hinweise auf den Täter.“ zg/