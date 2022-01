Böden als Lebensgrundlage

Speyer. Begleitend zu der Sonderausstellung „Expedition Erde“ lädt das Historischen Museum der Pfalz am Donnerstag, 20. Januar, 19 Uhr, zu einem Vortrag von Professor Franz Wiesler zum Thema „Böden – Lebensgrundlage für Mensch und Tier“ ein. Wiesler ist wissenschaftlicher Direktor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs-und Forschungsanstalt Speyer.

Der Vortrag richtet sich an Interessierte, die etwas über die Bedeutung und den Schutz des Bodens erfahren möchten. Wiesler geht auf viele spannende Fragestellungen ein: Wie entstehen Böden? Welche Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Böden gibt es? Können wir in Zukunft unsere Nahrungsmittel ohne Böden produzieren?

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine Anmeldung per E-Mail an reservierung@museum.speyer.de erforderlich.

Professor Franz Wiesler wurde 1956 in Freiburg geboren. Er studierte Allgemeine Agrarwissenschaften an der Universität in Hohenheim und promovierte dort 1991. Beim Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchung- und Forschungsanstalten ist er seit 2005 Präsident. Er arbeitet eng mit Universitäten zusammen und hält dort unter anderem Vorlesungen und betreut Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten.

Die Vortragsreihe im Historischen Museum der Pfalz wird am Donnerstag, 17. Februar, um 17 Uhr mit dem Thema „Weltmacht auf vier Beinen – Vom Leben der Ameisen“ von Professor Susanne Foitzik fortgesetzt.

Die Ausstellung „Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm. Eine Mitmachausstellung des Zoom Kindermuseum“ ist noch bis zum 19. Juni zu sehen und lädt zu einerspannenden Reise in die Welt unter unseren Füßen ein. Die Besucher lernen auf anschauliche Weise, warum es so wichtig ist, mit der Ressource Boden achtsam und sorgsam umzugehen.

Das Historische Museum der Pfalz ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Infos zu Preisen und Corona-Vorgaben finden sich unter www.museum.speyer.de. zg