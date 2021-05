Botschafter der Freundschaft

Speyer/Bischweiler. Die Stadtverwaltung Speyer gratuliert dem in Speyer lebenden gebürtigen Franzosen Eugen Flicker zur Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Bischweiler. Der Bürgermeister von Bischweiler, Jean Lucien Netzer, teilte dem dort aufgewachsenen Eugen Flicker den Beschluss des Stadtrats vom 22. März schriftlich mit und begründete die Auszeichnung mit der Verbundenheit zur alten Heimat seit seiner Jugend sowie seinem Engagement für die Förderung der deutsch-französischen Beziehungen in den Bereichen Sport, Vereinen und Kultur.

AdUnit urban-intext1

„Als Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer möchte ich Eugen Flicker meine herzlichen Glückwünsche aussprechen für die Ehrung, die ihm durch die Stadt Bischweiler zuteil wurde. Seit vielen Jahrzehnten bringt er sich in den Bereichen Sport und Kultur vorbildlich ein, indem er nicht nur Vereine und Organisationen finanziell unterstützt, sondern im Jahr 2016 sogar selbst eine Stiftung gründete“, gratuliert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler dem Elsässer, der für seine vielfältige Mitwirkung bereits mehrfach sowohl in Frankreich als auch in Deutschland geehrt und ausgezeichnet wurde.

„Mit der von Eugen Flicker ins Leben gerufenen Stiftung wird der interkulturelle Austausch zwischen Kunst- und Kulturschaffenden gefördert. Gerade zu diesen Zeiten ist ein solches Engagement ein besonders hohes Gut, für das ihm große Anerkennung gebührt“, honoriert die für diesen Bereich zuständige Bürgermeisterin Monika Kabs Flickers Verdienste.

Mit der Eugen-und-Irma-Flicker-Stiftung, die er im Andenken an seine verstorbene Frau gegründet hat, werden unter anderem Begegnungen zwischen einheimischen und ausländischen Kunst- und Kulturschaffenden sowie grenzüberschreitende Veranstaltungen im Zuge von Städtepartnerschaften gefördert.

AdUnit urban-intext2

Aber auch in zahlreichen Vereinen wie Fasnachts- oder Sportvereinen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich war und ist der inzwischen 91-Jährige aktiv, für den die Domstadt bald zu seiner zweiten Heimat wurde. Er war übrigens Anfang der 1950er Jahre als erster französischer Vertragsspieler in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zum damaligen Fußball-Oberligisten FV Speyer gekommen, nachdem er bereits beim Militär erfolgreich Fußball gespielt hatte. Seine zweite Leidenschaft galt immer der Musik. Unvergessen ist, wie er bei Festen mit seiner „Quetschkommod“ für Stimmung sorgte. zg/ Bild: Stadt Speyer