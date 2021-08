Speyer. Drei Sichtschutzplanen am Impfzentrum in der Speyerer Stadthalle sind von bislang Unbekannten angezündet worden. Wie die Stadt mitteilte, hat der Sicherheitsdienst die brennenden Planen an den Bauzäunen am Montagabend bei einem Rundgang rechtzeitig entdeckt und gleich gelöscht. Die Polizei ist informiert und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06232/13 70 an. zg/Bild: Stadt Speyer

