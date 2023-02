Brazzeltag 2023 im Technik Museum Speyer: "Das Museum bebt!"

Speyer. Der Brazzeltag 2023 im Technik Museum Speyer naht: Benzinköpfe aus ganz Deutschland fiebern schon jetzt auf ein ganz bestimmtes Wochenende hin. Am 13. und 14. Mai heißt es wieder „Das Museum bebt!“. Der Brazzeltag geht in die nächste Runde und lässt die Herzen von großen und kleinen Fans der motorisierten Technik höherschlagen. Auf der brandneuen Website www.brazzeltag.de wurden bereits die ersten Programmpunkte veröffentlicht.

Ab sofort bietet sich zudem Oldtimer-Besitzern die Möglichkeit zur Teilnahme in der Fan-Area. Die speziellen Stellplätze können wie in den vergangenen Jahren gebucht werden – dieses Mal für alle Oldtimer bis Baujahr 1973. An jedem der beiden Veranstaltungstage wird es 150 Teilnahmeplätze geben, sodass wieder ein tolles und abwechslungsreiches Bild aus liebevoll gepflegten Fortbewegungsmitteln aller Art entsteht.

So sieht es am zweiten Maiwochenende wieder beim Brazzeltag aus. © Museum

Auf der Website finden sich neben der Möglichkeit, ein praktisches E-Ticket zu buchen, auch Informationen zu den verschiedenen Highlights des Wochenendes. Wie in den vergangenen Jahren, in denen rund 15 000 Besucher aufs Museumsgelände strömten, wird es auch 2023 an jeder Ecke etwas zu sehen und zu hören geben.

Im Museum herrscht Ausnahmezustand. Es faucht und brazzelt eben überall! Tickets können für die einzelnen Veranstaltungstage oder das volle Wochenende unter www.brazzeltag.de gebucht werden.