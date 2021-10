Speyer. Seit 2011 steht der Monat Mai für das Technik Museum Speyer ganz im Zeichen knatternder, tuckernder oder krachender Motoren. Mit dem Technikfestival Brazzeltag wurde eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die in dieser Form wohl einzigartig ist. Umgeben von zahlreichen Ausstellungsstücken erwacht das Museum an zwei Tagen zum Leben und lockte zuletzt 14 000 Benzinköpfe und Technikfans auf das Areal. Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der Brazzeltag endlich für seine Fans zurück und findet am Samstag und Sonntag, 14./15. Mai, statt. Auch wenn man die letzten beiden Jahre mit einem Video sowie einem Livestream gut überbrücken konnte – es geht doch nichts über den Sound aufheulender Motoren oder den Benzingeruch in der Luft, heißt es in der Pressemitteilung des Museums.

„Unsere Fans wie auch wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Endlich können wieder Veranstaltungen durchgeführt werden. Wir werden ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen und freuen uns, das Museum mit unseren Fans wieder beben zu lassen“, schwärmt Museumspräsident Hermann Layher. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 5. November. Infos gibt’s unter www.brazzeltag.de. zg