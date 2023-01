Brennendes Fahrzeug: B39 zwischen Speyer-Zentrum und Salierbrücke gesperrt

Speyer. Auf der Bundesstraße 39 zwischen Speyer-Zentrum und Salierbrücke hat ein Fahrzeug gebrannt. Das meldet die Feuerwehr Speyer. Sie wurde um kurz vor 12 Uhr zu dem Pkw-Brand auf die Anschlussstelle Speyer in Fahrtrichtung Baden-Württemberg alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der PKW in Vollbrand. Verletzt wurde niemand verletzt. Die Bundesstraße war für circa 45 Minuten lang in beide Fahrtrichtung gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr Speyer ist im Einsatz. © Feuerwehr Speyer