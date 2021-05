Brezelfest abgesagt

Speyer. Das Brezelfest findet nicht statt. Das teilen der Vorsitzende des Verkehrsvereins Speyer, Uwe Wöhlert, und Claus Rehberger, Geschäftsführer der veranstaltenden GmbH, am Mittwochabend mit. Beide bedauern die Absage sehr, wie es in dem Schreiben an die Presse heißt. Das Brezelfest 1 hätte vom 8. bis 13. Juli – traditionell am zweiten Wochenende im Juli – stattgefunden. In der Sitzung des Vorstands und Beirats des Verkehrsvereins fiel die endgültige Entscheidung.

„Bis zum heutigen Tag liefen die Vorbereitungen planmäßig“, heißt es weiter. Regelmäßig stimmten sich Stadt- und Vereinsspitze zur Lageeinschätzung ab. Nachdem die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes des Bundes – gültig seit 23. April – bis zum 30. Juni gelten, das Infektionsgeschehen in Speyer immer wieder diffus ist, könne jedoch keine seriöse Planung für eine Durchführung vorgenommen werden. Zu erwartende Hygiene-, Besuchererfassungs-, Einlasskontroll- und sonstige Maßnahmen machen ein im Ehrenamt organisiertes Brezelfest nahezu undurchführbar, so die Organisatoren.

Natürlich fanden die Absagen anderer großer Messen und Märkte, bis hin zum Oktoberfest in München, in der Diskussion sich wieder. Diese Argumente bewogen Vorstand und Beirat, sowie GmbH-Geschäftsführung in einer einstimmigen Entscheidung zur erneuten Absage des Speyerer Traditionsfestes.

Besonders bitter: Es wären in diesem Jahr 111 Jahre Brezelfest in Speyer gewesen. Verein und VeranstaltungsGmbH werden nun die Planung für das Brezelfest 2022, das dann vom 7. bis 12. Juli stattfinden wird, beginnen. kaba/zg

