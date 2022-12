Britta Wiegand als Präsidentin

Speyer. Auf Vorschlag des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer jetzt die Richterin am Landessozialgericht Dr. Britta Wiegand zur Präsidentin des Sozialgerichts Speyer ernannt. Präsident Dr. Stephan Gutzler überreichte in einer kleinen Feierstunde die Ernennungsurkunde an sie. Für das neue Amt wünschte er, auch im Namen der Ministerpräsidentin und des Justizministers, viel Erfolg.

Britta Wiegand studierte Rechtswissenschaften an der Universität Trier. Nach Ablegung der zweiten juristischen Staatsprüfung 2008 begann sie ihre richterliche Tätigkeit am Sozialgericht Mainz. Es folgten Abordnungen von Juni 2013 bis Mai 2016 ans Bundessozialgericht, von Juli 2016 bis November 2016 ans Landessozialgericht Rheinland-Pfalz und von Juli 2017 bis Juni 2018 ans Bundesverfassungsgericht.

Im September 2018 wurde Dr. Wiegand zur Richterin am Landessozialgericht ernannt. Hier übte sie bis zu ihrer jetzigen Ernennung zur Präsidentin des Sozialgerichts Speyer die Funktionen einer Präsidialrichterin und Medienreferentin aus.

Dr. Wiegand ist Autorin und Mitautorin zahlreicher juristischer Publikationen insbesondere zum Krankenversicherungsrecht. Britta Wiegand folgt Dr. Johannes Holzheuser nach, der zum 19. Mai das Präsidentenamt beim Sozialgericht Mainz übernommen hat.

„Aufgrund ihrer breiten Berufserfahrung, der hohen fachlichen Kompetenz und ihres außergewöhnlichen Organisationstalents ist Dr. Wiegand bestens für die Tätigkeit der Präsidentin des größten rheinland-pfälzischen Sozialgerichts in Speyer geeignet“, betont Präsident Dr. Gutzler bei der Übergabe der Urkunde. zg