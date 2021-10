Budenzauber bis zum 9. Januar

Speyer. Das ist die gute Nachricht des Tages: Der in der ganzen Region so beliebte Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer findet statt. Vom 22. November bis 9. Januar – also so lang wie noch nie – soll endlich wieder der Duft von Glühwein und Plätzchen durch die Innenstadt ziehen. Pandemie-bedingt findet der Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Rücksprache mit dem Land Rheinland-Pfalz in diesem Jahr jedoch angepasst an die aktuelle Infektionslage statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Standplätze werden also erstmals entlang der Maximilianstraße verteilt und die Besucherströme auf diese Weise entzerrt. Bisher war der Markt ja auf den Bereich vom Stadthaus bis zur Alten Münz beschränkt und dementsprechend eng und kuschelig. Eine Umzäunung der Stände mit Einlasskontrollen wird es durch die Entzerrung nicht geben.

Im Herzen der Stadt

„Eine Verteilung der Stände über die ganze Stadt war für uns von Anfang keine Option“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Die Besucher sollen nah bei Einzelhandel und Gastronomie sein – den Menschen, die durch die Pandemie besonders stark zurückstecken und die durch den Weihnachtsmarktausfall im letzten Jahr große finanzielle Einbuße hinnehmen mussten. Wir haben uns daher für die Auflage einer Maskenpflicht entschieden, um auf der einen Seite den Infektionsschutz zu gewährleisten und auf der anderen Seite die besondere Atmosphäre der Weihnachtszeit in Speyer genießen zu können – mitten im Herzen unserer Stadt“, so die Stadtchefin.

Das gastronomische Angebot findet sich von der Alten Münze bis zum Stadthaus, die restlichen Verkaufsstände werden zwischen Alter Münze und Galeria Kaufhof vertreten sein. Am Altpörtel sorgen Freddy Zinnecker und sein Team wie in der Vergangenheit mit Eisbahn und Buden für strahlende Augen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch das Kunsthandwerk soll sich wieder in unterschiedlichen Facetten wie Keramik- und Holzarbeiten, Schmuck aus Glas und Edelmetall, Genähtem und Gesticktem präsentieren können. Sie werden im gesamten Rathausinnenhof gestellt. Der 3G-Nachweis wird stichprobenartig durch den Kommunalen Vollzugsdienst kontrolliert.

Das sind die Termine

Hier die vorgesehenen Öffnungszeiten : Vom 22. November bis 9. Januar täglich von 11 bis 21 Uhr, an Heiligabend von 10 bis 13 Uhr, an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen, an Silvester von 11 bis 15 Uhr, an Neujahr von 13 bis 21 Uhr. Der Kunsthandwerkermarkt läuft nur vom 26. November bis 19. Dezember immer freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 11 bis 20 Uhr.