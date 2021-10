Bummeln zum Mantelsonntag

Speyer. Mit einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag will die Geschäftswelt in der Domstadt am 31. Oktober die Menschen übern Rhein locken. Die Stadtverwaltung informiert, dass anlässlich des traditionellen Mantelsonntags die teilnehmenden Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß übersteigt, ist eine Teilsperrung des Bereiches erforderlich. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr wird der Busverkehr der Linien 564, 565 umgeleitet.

Da es eine Baustelle zwischen der B 9 und der Abfahrt Speyer-Süd gibt, empfiehlt es sich, die B 9-Abfahrten Nord, West und Dudenhofen/Universität zu nutzen. zg