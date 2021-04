Bundesadler als Bremser

Speyer. Des einen Freud, des anderen Leid: Was die meisten Menschen belastet, setzt bei Künstlern kreative Kräfte frei. So auch beim Speyerer Maler Reinhard Zink, der bereits ganze Serien über die Pandemie fertigte (wir berichteten) und mit einem neuen, 30 mal 40 Zentimeter messenden Vinello die nun in Kraft getretene Bundesnotbremse zum Infektionsschutzgesetz auf seine Weise malerisch kommentiert.

AdUnit urban-intext1

Eingriff aus Berlin: Die Pandemie, dargestellt durch düstere Fledermäuse, zwingt den deutschen Symbolvogel auf Zinks aquarelliertem Weinbild zum Eingreifen. © Zink

Umgeben von Fledermäusen, die die Pandemie symbolisieren, hängt die Notbremse wie ein Damoklesschwert am Himmel. Der sonst so stolze, in dem Fall bedauernswerte deutsche Adler krallt sich verzweifelt am Bremshebel fest. Das Ganze schwebt über der in Umrissen dargestellten Bundeshauptstadt Berlin, die symbolisch für den Ausgangspunkt der Regelung mit Wirkung für ganz Deutschland steht.