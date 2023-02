Bundesweit drittgrößte Geburtshilfe

Speyer. Die Nutrivia- und Aptamil-Geburtenliste 2022 des Unternehmens Danone führt die Geburtshilfe des Diakonissen-Stiftungs-Kran-kenhauses Speyer als drittgrößte von insgesamt 622 Geburtskliniken in Deutschland. 2022 hat das Speyerer Geburtshilfeteam 3533 Geburten begleitet (2021: 3565). Mehr waren es deutschlandweit nur am Bürgerhospital Frankfurt am Main mit 4205 und im St. Joseph Krankenhaus in Berlin mit 3982 (2021: 4410) Babys.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anders als die meisten Geburtshilfeabteilungen gingen die Geburtszahlen am Diakonissen-Stif-tungs-Krankenhaus 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,93 Prozent zurück. Deutschlandweit lag der Schnitt laut der aktuellen Geburtenliste der wissenschaftlichen Informationsdienste des Unternehmens bei einem Minus von 7,1 Prozent. Auch fast sämtliche Geburtskliniken in der Region verzeichneten mit Werten bis zu 21 Prozent deutlich stärkere Geburtenrückgänge.

„Wir haben unseren Status als größte Geburtshilfeklinik in Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 weiter aus-gebaut“, sagt Wolfgang Walter, Sprecher der Geschäftsführung am Diak Speyer. Seit 2012 hat sich die Zahl der Geburten von jährlich 2251 auf zuletzt 3533 erhöht. 70 Prozent der Gebärenden (zirka 2500 Geburten) kommen aus einem Umkreis von bis zu 20 Kilometern, 30 Prozent (zirka 1000 Geburten) aus einem Umkreis von mehr als 20 Kilometern. Viele davon auch aus den benachbarten badischen Gemeinden.

Individuell und familienzentriert

Mehr zum Thema Speyer Speyer liegt weit vorn Mehr erfahren

„Als Perinatalzentrum betreuen wir jede Phase der Schwangerschaft, auch Mehrlings-, und Früh- und Risikogeburten“, erläutert Prof. Dr. Florian Schütz, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Leistungsangebot umfasst zudem eine umfassende Pränataldiagnostik. „Wir versorgen unsere Patientinnen und ihre Neugeborenen individuell und familienzentriert“, unterstreicht Caroline Münchbach, Hebamme und Projektleiterin der Geburtshilfe.

In der Abteilung mit neun Kreißsälen, zusätzlich vier Vorwehenzimmern, einem eigenen Kreißsaal-OP mit Anbindung an den Entbindungsbereich, 46 stationären Betten und einer großen geburtshilflichen Ambulanz sind zurzeit 43 Ärzte, 40 Pflegekräfte und 62 Hebammen tätig. Außerdem gehören zum Team zehn bis zwölf Medizinische Fachangestellte (MFA) sowie mehrere Hauswirtschaftskräfte. zg