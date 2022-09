Burck schafft Lichträume

Speyer. Nach einem Jahr ohne Vernissage freuen sich die Betreiber der Galerie Kulturraum (Maximilianstraße 99), wieder Gäste begrüßen zu können. „Lichträume“ heißt die Kunstschau mit Werken der renommierten Leipziger Malerin Barbara Burck, die in ihrer Anwesenheit am Sonntag, 4. September, um 11.30 Uhr eröffnet wird. Nach einem Grußwort von Bürgermeisterin Monika Kabs stellt Galeristin Maria Franz die Künstlerin und ihre Arbeiten vor. Den musikalischen Part Premiereneröffnung bestreitet der bekannte US-Pianist Paul Held.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Barbara Burck handelt es sich um eine renommierte Künstlerin und die Galeristen Maria Franz und Anton Bronich sind stolz, dass sie einer Ausstellung in Speyer zugestimmt hat. Burck war Meisterschülerin von Bernhard Heisig (1925-2011), der mit Hans Mayer-Foreyt, Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer zur Leipziger Schule gezählt wird, als einer der wichtigsten Repräsentanten der Kunst in der früheren DDR gilt und 1986 Helmut Schmidt für die Galerie der ehemaligen Bundeskanzler im Bundeskanzleramt porträtiert hatte.

Was in einer Art Kabinettausstellung in zwei Räumen der Galerie von der 1960 in Berlin geborenen und in Groß Lüsewitz bei Rostock aufgewachsenen Malerin zu sehen ist, dürfte selbst schärfste Kritiker überzeugen. 15 Gemälde und ergänzend dazu acht Vorstudien sind mit drei Ausnahmen speziell für die Ausstellung in diesem Jahr entstanden. Thematisch unterteilt werden können die Kunstwerke im Wesentlichen in Werkgruppen mit Impressionen von der Ostsee, Landschaftseindrücken und urbanen Alltagsszenen. Eine herausragende Bedeutung misst die Malerin dem Licht bei, was sich bereits im Titel der Kunstschau niederschlägt. Ob Ostsee, Landschaft oder Stadtausschnitt – alle Werke beeindrucken durch eine harmonische Stimmung. In einer von optischen Überreizungen geprägten Zeit benutzt Galeristin Maria Franz dafür zu Recht das eher in der Lyrik gebräuchliche Attribut Poesie.

Lebensnahe Strandszenen im Blick

Mehr zum Thema HMV Neue Ausstellung der Hockenheimer Pop-up-Galerie zeigt Tanz mit der Realität Mehr erfahren

In Erinnerung an die eigene Jugendzeit dominieren im vorderen Raum lebensnahe Strandszenen von der Ostsee wie die 80 mal 160 Zentimeter messende Arbeit „Badende II“. Es sind lichtdurchflutete Werke ohne extreme Farbkontraste, die Sehnsüchte wecken und bei deren Betrachtung man förmlich den Windhauch einer ozonhaltigen Luft zu spüren scheint. Das besondere Spiel mit Licht und leisen Tönen kommt ebenso in kontrastreicheren Landschaftsbildern wie „Park im Winter“ und urbanen Detailansichten wie in den Gemälden „Übergänge“ und „Das rote Fahrrad“ zum Ausdruck. In allen bilden Einzelpersonen eine Art Blickfang. Sie sind mehr Betrachter als Akteur und unterstreichen als zusätzlicher Ruhepol die Harmonie der Komposition.

Eine Besonderheit stellen die kleinformatigen Vorstudien dar. Anders als üblich handelt es sich nicht um schnell hingeworfene Skizzen. Die ebenfalls zum Verkauf stehenden und aufgrund ihrer Wertigkeit von Galerist Bronich mit Museumsglas gerahmten Studien sind mit Öl auf Pergament gemalt. In ihnen hält Burck verinnerlichte Augenblicke fest, um sie anschließend gedanklich weiterzuentwickeln und in ihren Gemälden zu verarbeiten. Bereits in diesen Studien wird deutlich, wie akribisch Burck arbeitet, die neben einer zarten Farbgebung fallweise pastose Farbaufträge verwendet und auch zur Spachtel greift, um besondere Strukturen zu erzielen.