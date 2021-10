Buslinien von kurzfristigem Streik betroffen

Speyer. In Speyer sind mehrere Buslinien von einem kurzfristigen Streik betroffen. Das teilt die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mit. Die Gewerkschaft Verdi habe zum kurzfristigen Streik am heutigen Freitag, 15. Oktober, an mehreren Standorten aufgerufen. Nach derzeitigen Informationen sind im Speyerer Stadtverkehr die Linien 561 bis 569 betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Information der DB Regio Bus hat die Belegschaft um 9 Uhr die Arbeit niedergelegt. Der Streik soll den gesamten heutigen Tag fortgeführt werden.