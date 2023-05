Speyer. Mit einer Abendvorstellung setzt das Kinder- und Jugendtheater Speyer sein Programm fort: Am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr wird im Alten Stadtsaal „Campingplatz Sardella“ aufgeführt. Auf dem beschaulichen Campingplatz Sardella ist Idylle pur angesagt. Man genießt das Wetter, freut sich auf die allabendliche Show an der Bar und lässt es sich so richtig gut gehen. Doch plötzlich wird es turbulent und der Wahnsinn greift um sich, denn ausgerechnet die italienischen Megastars Albano und Romina Power haben sich den Campingplatz als Kulisse für ihr neues Musikvideo ausgesucht.

Da wittert nicht nur Dauercamperin Heide ihre große Chance! Unter den Campingplatz-Bewohnern bricht ein erbitterter, wenn auch freundschaftlicher Kampf, um die wenigen Komparsenrollen im Video aus. Die Freie Bühne Neuwied bringt eine illustre Schar von Campern, wie Dauercamperin Heide mit ihrem Mann Klaus, die leicht esoterisch angehauchte Bärbel, das verkannte Schriftstellergenie Ross Mc Beutlin und natürlich Besitzer Gianluca Spirelli nebst seiner Frau Ninett auf die Bühne. zg