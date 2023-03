Cantate Domino mit Konzert in Speyerer Krypta

Speyer. Die Dommusik lädt zum dritten Konzert der Reihe Cantate Domino in der Fastenzeit am Samstag, 11. März, um 18 Uhr in die Krypta des Domes ein. Unter Leitung von Domkantor Joachim Weller musizieren Matthias Lucht (Altus, im Bild) und das Barockensemble „Musiche Varie“ die Kantaten „Widerstehe doch der Sünde“ (BWV 54) und „Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust“ (BWV 170) von Johann Sebastian Bach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im reichen Kantatenschaffen Bachs gibt es einige Werke, die nur für eine Solostimme und Orchester bestimmt sind. Die im Cantate Domino erklingenden Werke markieren unterschiedliche Stationen im Schaffen Bachs. Während das erste Werk noch aus der Weimarer Zeit des Komponisten um 1714 stammt, gehört das andere dem dritten Leipziger Kantaten-Jahrgang aus dem Jahr 1728 an. In dem Stück „Vergnügte Ruh“ kommt der Orgel als Soloinstrument ein virtuoser Part zu, der für Bachs späte Jahre sehr charakteristisch ist.