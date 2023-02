CDU dankt den THW-Helfern für Einsatz

Speyer. Das ist eine schöne Geste für die beiden Helferinnen, die jetzt aus dem Erdbebengebiet in der Türkei heim nach Speyer gekommen sind: Die CDU dankt den beiden Speyerinnen Nicole Lutz und Katharina Garrecht vom hiesigen Technischen Hilfswerk (THW) für ihren einwöchigen Einsatz im türkischen Katastrophengebiet. Lutz und Garrecht waren ehrenamtlich für das THW in der Stadt Krkhan vor Ort, als Teil des 50-köpfigen deutschen Teams „Schnelle Einsatzeinheit Bergung Ausland“.

„Uns half, dass wir uns permanent auf solche Einsätze vorbereiten und eine zusammengeschweißte Truppe sind“, berichtet Nicole Lutz. Ihre Aufgabe vor Ort war es, mittels Funk und Satellit Ersatzverbindungen für die nicht mehr existenten Mobilfunknetze zu schaffen. Katharina Garrecht agierte als Presseverantwortliche, brachte die Arbeit des Teams in die Öffentlichkeit.

Nicole Lutz installiert alternative Funk-verbindungen zu den ausgefallenen Mobilfunknetzen. © THW

„Wir haben zwei Menschen lebend retten können. Das ist die größte Freude, die man bei so etwas haben kann“, sagt Nicole Lutz nach ihrer Rückkehr den Christdemokraten bei ihrem Besuch.

„Unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren und vor allem bei solchen Katastrophen Seite an Seite stehen. Ich bin stolz darauf, dass sich zwei Speyerinnen selbst weit fernab ihrer Heimat so solidarisch zeigen. Ein herzliches Dankeschön an Nicole Lutz und Katharina Garrecht“, würdigt Sylvia Holzhäuser, die Kreisvorsitzende der CDU, deren Einsatz. zg