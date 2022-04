Chance für junge Künstler

Speyer. Das Kinder- und Jugendtheater lädt am Samstag, 16. April, ab 19.30 Uhr zur offenen Bühne für nter 25-Jährige in den Alten Stadtsaal ein. Junge Menschen haben hier die Möglichkeit, ihr Können in den verschiedensten Darbietungsformen von Musik bis Comedy unter Beweis zu stellen. Der Fantasie sind an diesem Abend keine Grenzen gesetzt und neben Einzelkünstlern sind auch Ensembles gern gesehen.

Die Bühne ist sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene als auch für angehende Profis offen. Blacky P. Schwarz wird als Moderator durch den Abend führen, an dem DJ theatreX ab 22 Uhr für Musik sorgt.

Tickets können für 10 Euro und ermäßigt für 7 Euro erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter www.theater-speyer.de, unter der Nummer 06232/2 89 07 50 oder per E-Mail an reservierung@theater-speyer.de. zg

