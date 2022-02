Chats und Maskenball

Speyer. Die neue Sparte für junges Publikum im Kinder- und Jugendtheater namens „Chats“ feierte mit einem Improtheater Premiere. Chats hat zum Ziel, das Haus wieder für junge Leute attraktiv zu machen. Im Fokus stehen 14- bis 18-jährige Jugendliche. Durch Projektanträge bei „ASSITEJ“ und „Kultur macht stark – Jugend ins Zentrum!“ hat das Speyerer Theater nun die finanziellen Mittel, um eine Veranstaltungsreihe über sechs Monate, eine erste eigene Musiktheaterproduktion namens „Wellenreiter“ sowie erstmals Theaterfreizeiten für Jugendliche ab 14 Jahren anbieten zu können.

Am Sonntag, 20. Februar, veranstaltet das Kinder- und Jugendtheater deshalb ein offenes Casting und eine Talentsuche fürs Musiktheater „Wellenreiter“. Von 12 bis 18 Uhr kann jeder teilnehmen, der zwischen 14 und 18 Jahren alt ist und gerne singt, tanzt, Instrumente spielt oder sogar schon Bühnenerfahrung sammeln durfte.

Wer Interesse hat, kann ein kleines Bewerbungsvideo per E-Mail an chats@theater-speyer.de senden. Nähere Infos gibt’s auf dem Instagram-Kanal @kiju_speyer oder auf der Homepage.

Plätze für Freizeit frei

Für die erste Jugendfreizeit 14 bis 18 Jahre) in den Winterferien sind noch wenige Plätze frei. Diese findet von Dienstag, 22. Februar, bis Samstag, 26. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Theater statt und bietet Workshops mit den Schwerpunkten Tanztheater, Musiktheater und Kreatives Schreiben an. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen an info@theater-speyer.de

Der erste Chats-Maskenball findet am Samstag, 26. Februar, ab 19.30 Uhr statt und stellt eine schöne Abschlussveranstaltung der Jugendfreizeitwoche dar. Tickets gibt’s für 10/7 Euro nur im Theaterbüro und nur für unter 25-Jährige. Einlass nur mit Maske und aktuellem negativen Testnachweis. zg