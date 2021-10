Christen und Juden beten gemeinsam

Speyer. Ein gutes Stück Ökumene steht am kommenden Wochenende auf dem Programm: Am Sonntag, 24. Oktober, werden Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gemeinsam mit Jan Nagler, dem Kantor der jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, eine jüdisch-christliche Gebetsfeier in Speyer halten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Begegnung.

Die Gebetsfeier findet um 16 Uhr in der Aula des Edith-Stein-Gymnasiums, Langensteinweg 5, unter musikalischer Beteiligung der Schulgemeinschaft und der jüdischen Gemeinde statt. Corona-bedingt ist die Platzanzahl begrenzt.

Hintergrund: Die ökumenisch verantwortete Kampagne „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz lenkt 2021 mit vielen Veranstaltungen, Themenreihen und Feierlichkeiten den Blick auf das vielfältige jüdische Leben in der ganzen Bundesrepublik, so natürlich auch in Speyer mit seiner reichen jüdischen Geschichte. is

Info: Infos unter https://2021jlid.de und https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de

