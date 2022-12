Christian Kölsch aus Speyer erhält Ehrenzeichen des THW

Speyer. Bei einer Ehrungsveranstaltung der Feuerwehr in der Mehrzweckhalle in Speyer-Nord bestellte, beförderte und ehrte die Wehr verdiente Kameraden. Den Abschluss bildete eine eher ungewöhnliche Auszeichnung: Das Ehrenzeichen des Technischen Hilfswerkes (THW) in Bronze wurde an den stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Kölsch verliehen.

Kölsch bekam das Ehrenzeichen durch Michael Walsdorf, den Vertreter des THW-Landesverbandes verliehen. In den vergangenen Jahrzehnten war Kölsch maßgeblich an der sehr guten Zusammenarbeit zwischen THW und Feuerwehr beteiligt. Gemeinsame Ausbildungen, Einsätze und Veranstaltungen – all das wäre ohne sein Zutun im heutigen Umfang nicht mehr möglich. Diese Verdienste wurden nun mit dem THW-Ehrenzeichen gewürdigt.

Das Ehrenzeichen in Bronze wird nach dem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen. Neben Silber und Gold ist es die erste von drei Stufen. Jährlich wird es höchstens an 180 THW-Angehörige und 25 Außenstehende überreicht. Die Verleihung erfolgt normalerweise durch den Präsidenten des THW oder im Falle von Außenstehenden meistens durch die Innenministerin.