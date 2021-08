Christina Werling organisiert die Nachbarschaftshilfe neu

Speyer. Die Nachbarschaftshilfe ist ein Angebot für alle hilfebedürftigen Senioren in der Stadt Speyer und deren pflegende Angehörige und wurde vor kurzem von der neuen Mitarbeiterin des Seniorenbüros Christina Werling übernommen. Nachdem die Nachbarschaftshilfe 13 Jahre in den Händen von zwei ambulanten Pflegediensten und dem Seniorenbüro war, wird sie nun von der städtischen Sozialarbeiterin neu strukturiert.

„Die Nachbarschaftshilfe ist ein großartiges Projekt, das wertvolle Hilfestellung bietet. Die meisten Menschen wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben, aber in seltenen Fällen funktioniert dies im hohen Alter ohne Unterstützung. Daher ist es von Bedeutung, wenn sich jemand kümmert und Angehörige, die zu weit entfernt wohnen oder denen die Zeit fehlt, entlastet werden können“, so Bürgermeisterin Monika Kabs.

Christina Werling koordiniert künftig die Nachbarschaftshilfe. © Stadt

„Wer als Nachbarschaftshelferin oder -helfer aktiv ist, sorgt dafür, dass auch im Alter die gewohnte Lebensqualität erhalten bleiben kann. Dazu zählen Komfort, Geborgenheit und Sicherheit ebenso wie Aktivität und gesellschaftliche Teilhabe. Es ist also auch eine präventive Arbeit“, erläutert Christina Werling. Das Angebot richte sich auch an Senioren, die zwar eine Pflegebedürftigkeit aufweisen, aber noch keine Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen.

So kann die Unterstützung auf vielfältige Weise gestaltet werden und in kleineren Alltagshilfestellungen bestehen wie Blumen gießen oder jemanden zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen begleiten. Aber auch gemeinsame Gespräche oder Gesellschaftsspiele können eine wertvolle Bereicherung darstellen.

Eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit als Nachbarschaftshelfer ist die Bereitschaft, auf längere Sicht Teil des Projekts und eine verlässliche, vertrauensvolle Kontaktperson für den Senior zu sein.

„Es ist gerade in der Pandemie, aber auch unabhängig davon, eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, aufeinander achtzugeben und zu unterstützen. Ich empfehle daher dringend, sich umzuschauen und wo es möglich ist, Hilfe anzubieten“, ruft Kabs zum Mittun auf.

Die ehrenamtliche Tätigkeit ist mit einer Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde versehen und an eine Teilnahme an einer 30-stündigen Basisschulung zu Themen wie gesundheitsfördernde Maßnahmen, Krankheits- und Behinderungsbilder oder Zusammenarbeit mit involvierten Personen geknüpft. Medizinische oder pflegerische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. zg