Corona-konform in Mai tanzen

Speyer. Ein neu zusammengestelltes Speyerer DJ-Quartett freut sich auf die zweite Online-Party für Auge und Ohr aus dem Alten Stadtsaal, die am Freitag 30. April, 19 bis 1 Uhr übertragen wird. Gestreamt wird dieses Mal mit vielen Überraschungen über den Mixcloud-Kanal der mittlerweile erprobten Ladenmusik. Das Motto lautet, wie schon zum Faschingssamstag: „I scream, you scream, we all scream for Speyer.Kultur.Stream!“

Zum Einstieg in den Abend und zum Aufwärmen präsentiert DJane Frau Hoffmann von 19 bis 20.30 Uhr einen fein zusammengestellten und sich langsam steigernden charmanten Mix aus französischen Chansons, Rap, Reggae und Alternative, um dann den Bogen zum tanzbaren Soul, Funk und Electrojazz zu spannen.

Hits und Laune im Doppelpack

Das Speyerer DJ-Quartett: Diese Collage zeigt die DJs, die am 30. April dabei sind. Rechts oben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Mischpult. © Stefan Hering Cerin

Im zweiten Set übernimmt der bereits ladenmusikerprobte DJ Leonard Rillig von 20.30 bis 22 Uhr mit einem breitgefächerten Klangspektrum die Decks. Tanzbares aus den verschiedensten Dekaden und Stilrichtungen, gekonnt gemixt, geschüttelt und ja, zuweilen gar gerührt, sollen für Bewegung vor den heimischen Endgeräten sorgen.

Hits und gute Laune im Doppelpack wollen von 22 bis 23.30 Uhr die Partymixers DJane RedS und DJ Seemann verbreiten. „Keine Experimente!“, so könnte man den Sound dieses DJ-Teams auf den Punkt bringen. Auch wenn das Adenauer-Zitat politisch einer anderen Farbe zugeordnet werden muss, trifft es hier doch voll ins Schwarze – oder besser: Rote. Denn hinter DJane RedS verbirgt sich niemand Geringeres als die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Gemeinsam mit DJ Seemann hat sie auf dessen Einladung hin im vergangenen Jahr schon einmal bei der Aktion „DJs gegen Corona“ ihr treffsicheres Händchen für partytaugliche Mucke unter Beweis gestellt.

Zum Finale von 23.30 bis 1 Uhr heißt es: „Die Heringsøns – Brothers At Work“. Glen und Janko bringen die Nacht mit ebenso kompromisslosem wie straightem Techno zu einem energetischen Abschluss.

Begleitet wird das Musikprogramm einmal mehr vom Neustadter Videokünstler Gunnar Keppler, der schon bei der Erstauflage des DJ Quartett für Aufsehen mit seiner analogen Liquid Light Show und seinen digitalen Arbeiten gesorgt hat. Tommi Alfter kümmert sich um Bühnenbild und Raumgestaltung. Initiator und Moderator Hering Cerin lässt diesmal zwar seine Cowbell daheim, wird aber im Hintergrund nicht gänzlich untätig bleiben.

Der Stream ist kostenfrei. Spenden für den Speyerer Kultur.Support sind sehr willkommen – entweder mit Online-Spendentickets oder mit Direktspenden. zg

Info: Alle Infos unter www.speyer.de/kultursupport. www.mixcloud.com/live/ladenmusik