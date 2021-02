Speyer. Von Malerin Silke Ballheimer angeregt und auf Vermittlung von Stadtrat Frank Hoffmann vom Kulturbüro der Stadt mit Künstlern und Geschäften umgesetzt, erfreut sich die Schaufensterkunst immer größerer Aufmerksamkeit. Inzwischen beteiligen sich 28 Ladengeschäfte vor allem in der Innenstadt an der Aktion. Anlass für das außergewöhnliche Vorhaben war der Wegfall aller Ausstellungsmöglichkeiten für bildende Künstler im zweiten Lockdown.

Inzwischen konnten Maler und Bildhauer auch leer stehende Geschäfte in der Wormser- und Maximilianstraße mit Kunstwerken bestücken. Über diesen und weitere Aspekte des Projektes informierte Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Monika Kabs bei einem Pressegespräch. Kein Zufall war der Ort der Zusammenkunft beim ehemaligen Stoffhaus in der Wormser Straße, wo der Speyerer Künstler Klaus Fresenius neben kleineren Arbeiten mit dem knapp zwölf Quadratmeter großen Acryl-Gemälde „Frühlingsreigen“ Werbung in eigener Sache macht. Auf Karton gemalt, lässt der Untertitel „Hommage à Strawinky“ der 2,11 mal 5,60 Meter großen Komposition erahnen, dass sich die sechs lebensgroßen Tänzerinnen und Tänzer nach Strawinkys Ballettmusik „Le Sacre du Printemps“ wiegen.

Auch sonst scheint die Wormser Straße eine gefragte Adresse zu sein. Hier sind Werke von weiteren bekannten Künstlern wie Regina Reim (Buchhandlung Osiander), Martin Eckrich (ehemals Oelbermann) und Christian Uhl (Kaufladen Unverpackt) zu sehen. Klanghafte Namen begegnen dem kunstinteressierten Flaneur mit Gerdi König (Fahrrad Stiller), Michel Friess (Fleischboutique), René Buja (Brillen Bosslet) und Antje Liebscher (Wohnbedarf Axel Walther) in der Gilgenstraße. Bei Walther werden ab Anfang März auch drei Stahlbänderplastiken des renommierten Speyerer Bildhauers Wolf Spitzer ausgestellt.

Auf der Maximilianstraße zeigen Oliver Schollenberger (Café Englert) und Jochen Frisch (Emporio II) eine Auswahl ihrer Arbeiten. Zu den überregional bekannten Kunstschaffenden zählt ferner Gisela Desuki, deren Fotosilhouetten auf Aludibond im Modehaus Charlotte (Gutenbergstraße) auf reizvolle Weise mit den modisch gekleideten Schaufensterpuppen korrespondieren. Neben Desuki und Eckrich ist der Künstlerbund Speyer mit weiteren Mitgliedern beteiligt, zu denen auch Vorsitzender Reinhard Ader und Margarete Stern (beide im Spei’rer Buchladen), Susanne Lorenz (Liebscher Schmuckdesign) und Monika Lohr (Haartrend Reichardt) zählen.

Weitere Kooperationen gewünscht

Auch wenn seit Donnerstag 28 Kooperationen zustande kamen, die Schaufenster aufgegebener Geschäfte sich zunehmend in „Showrooms“ für Kunst verwandeln und Ideengeberin Silke Ballheimer mit Brillen Hammer im Cura-Center und Annas Landpartie in der Alten Münze gleich zwei Eisen im Feuer hat, ist noch Luft nach oben. Die gähnende Leere der gesamten Schaufensterfront des Kaufhofes zur Maximilianstraße hin lädt förmlich ein, sich an exponierter Stelle an der solidarischen Aktion zu beteiligen.

Willkommen wären auch alteingesessene Geschäfte wie Schuhhaus Bödeker, Herrenausstatter Schmitt, Modehaus Kissel oder Haushaltswaren Christmann (alle Maximilianstraße). Mit Ausnahme des Cura-Centers in der Iggelheimer Straße sind alle bisher teilnehmenden Geschäfte fußläufig zu erreichen, was übrigens auch für Präsentationen in der Rossmarkt-, Gutenberg-, Landauer Straße, in der Marienstraße, am Königsplatz, in der Korn-, Schuster- und Salzgasse gilt. Welche Aufmerksamkeit den Geschäften durch die Aktion zuteil wird, lässt sich vorläufig nur erahnen.

Anders sieht es bei den Künstlern aus. Ersten Rückmeldungen zufolge haben bisher verkauft: Silke Ballheimer sechs Aquarelle (Annas Landpartie), Gerdi König fünf Acrylgemälde (Fahrrad Stiller), Klaus Fresenius einen Druck auf Aludibond (Stoffhaus), Katja Meier zwei Acrylgemälde auf Holzträger (Weinwunderbar). Aufgrund des Erfolges plant das Kulturbüro in Kürze die Herausgabe eines Corona-Kunstplanes, mit dessen Hilfe man die Schaufensterkunst erwandern kann.

Kurz vor Drucklegung erreichte uns noch die Mitteilung, dass die Iranerin Hila Hassanija-Ghojdi Bilder in Acryl auf Holz und Leinwand in der Buchhandlung Fröhlich (Rossmarktstraße) ausstellen wird. Die ausdrucksstarken Arbeiten spiegeln Schicksale von Frauen im Iran und die Gefühle von Flüchtlingen wider.