Corona schafft in Speyer Allianzen der besonderen Art

Speyer. Corona schafft neue Allianzen im kulturellen Programm der Stadt Speyer: Der beliebte „Jazz im Rathaushof“ wird deshalb in diesem Jahr nicht im angestammten Innenhof, sondern im lauschigen Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche stattfinden.

Eröffnet wird das Jazz-Wochenende am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr von „Fenzl – mit scharf’m Zett!“, der sich selbst gern als „Jalapeño der bayerischen Musikszene“ bezeichnet. Gepfefferte Ska-Beats verschmelzen mit tabasco-scharfen Melodien und feurigen Gitarren zu einem Sound-Curry der Extraklasse, vor dessen „Feia“ keine Synapse verschont bleibt.

Das Bernhard-Ullrich-Quintett wird am Freitag, 20. August, um 19 Uhr zusammen mit der Sängerin Barbara Bürkle die große Zeit des Swing der 1930er und 40er Jahre zelebrieren.

Da bekommt die Valente den Swing

„Viva Valente“ heißt es dann am Samstag, 21. August, um 19 Uhr. Das Jörg-Seidel-Trio zelebriert zusammen mit Sängerin Sabine Kühlich einen Querschnitt aus dem großen Repertoire Caterina Valentes – voll mit Jazzklassikern, deutschen Schlagern und Bossa-Nova-Titeln. Natürlich alles mit einem ordentlichen Schuss modernem Swing aufgepeppt. Auch Duette werden zu hören sein, die an die Zusammenarbeit von Caterina Valente mit ihrem Bruder Silvio Francesco erinnern. Frauenpower aus Holland – die Gruppe „Alice in Dixieland“ beschließt das Wochenende am Sonntagmorgen, 22. August, um 11.30 Uhr. Die Musik der holländischen Jazzmusikerinnen ist eine gelungene Mischung aus Dixie, Swing und Mainstream Jazz. A Capella Gesang wie bei den Andrew Sisters wechselt sich ab mit dynamischen Bläserarrangements.

Der „Eintritt“ zum Jazz im Paradies ist für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) bei den Abendveranstaltungen und 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) bei den Sonntagsmatinéen zu haben. Tickets für das Festival gibt es bei der Tourist-Info der Stadt Speyer in der Maximilianstraße und über Reservix-Vorverkaufsstellen wie im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz.