Corona-Situation in Speyer bleibt angespannt

Speyer. Die Situation bleibt angespannt. Das ist als Ergebnis der an diesem Freitag erstmals online durchgeführten Pressekonferenz zur aktuellen Pandemielage in Speyer festzuhalten. Die Stadt, DRK und weitere Institutionen tun aber alles in ihrer Macht stehende, um Infektionen frühzeitig festzustellen und nachverfolgen zu können.

Neben dem Abstrichzentrum in der Halle 101, dem Schnelltestzentrum bei der Jugendförderung und verschiedenen Apotheken besteht nun auch auf dem Berliner Platz und auf dem Festplatz Gelegenheit, sich einem Schnelltest zu unterziehen, wobei sich immer mehr Organisationen wie die Malteser und Johanniter oder weitere private Träger wie das Pflegeteam Handermann und Schäfer einbringen. Zusätzliche Angebote sollen demnach in Kürze in den Stadtteilen Nord und Süd installiert werden. Hinzu kommt das Shopping-Center Postgalerie, wo das DRK mit Hochdruck am avisierten Startzeitpunkt Mittwoch, 21. April, arbeitet. DRK-Geschäftsführerin Caroline Diven ist guter Dinge, das nach der Inbetriebnahme von Montag bis Sonntag und selbst an Feiertagen jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr ohne Anmeldung getestet werden kann. Der Zugang erfolgt über den Eingang vom Amedia-Plaza-Hotel in der Bahnhofstraße.

Wie ernst die von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler geschilderte Lage ist, lässt sich schon an der Inzidenzzahl für Speyer ablesen, die – ständig wechselnd – an diesem Freitag zwischen 160 und 170 pendelte. Im Abstrichzentrum der Halle 101 wurden letzte Woche 395 Personen getestet. Davon waren 134 positiv. Die Zahlen sprechen auch beim DRK eine deutliche Sprache. Das mobile Team hat bei sieben Reihentestungen 153 Personen getestet, wovon 16 positiv waren. In beiden Fällen hat der Anteil der britischen Mutation kontinuierlich zugenommen. Wobei nach den Erkenntnissen der Stadtchefin das familiäre Umfeld eine besonders kritische Infektionsquelle darstellt. Besorgt merkte Seiler zudem an, dass die Zahlen auch flächendeckend weiter steigen. In dem Zusammenhang müsse man abwarten, wie die „Notbremsregelung“ des Bundes ausgestattet sei und wie sie von der Landesregierung in Mainz umgesetzt werde.

Nach den Ausführungen des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Peter Eymann wurden in Speyer bisher 11372 Personen geimpft. Dabei handelt es sich nach Eymann um 8610 Erstimpfungen und 2762 Zweitimpfungen. In der letzten Woche (Berichtszeitraum Donnerstag bis Donnerstag) wurde im Impfzentrum 1811 Impflingen die Spritze gesetzt. Zuwachs verzeichnete ferner das mobile Impfteam des DRK, das im gleichen Zeitraum 234 Impfungen durchführen konnte. Das im Sinne einer höheren Impfquote nun auch niedergelassene Ärzte und die Betriebsärzte eines Großbetriebes (ohne Namensnennung war wohl die BASF gemeint) impfen dürfen, begrüßten sowohl Seiler als auch Eymann. Positiv schlägt ferner zu Buche, das dem Impfzentrum in der Stadthalle für dieses Wochenende ein Sonderkontingent an Impfstoffen zugewiesen wurde. Am Samstag stehen 300 Impfdosen von Biontech / Pfizer und am Sonntag 300 Impfdosen von Moderna zur Verfügung. Der für die Impfung infrage kommende Personenkreis wurde bereits informiert.

Eymann ergänzte, die Strategie der Schnelltests diene vor allem dem Zweck, zu erkennen, wer das Virus unbewusst in sich trägt und damit andere gefährdet. Wer sich hingegen unwohl fühle, sollte zunächst einen Arzt aufsuchen und sich gegebenenfalls einem PCR-Test unterziehen, mit dem das Virus konkret nachgewiesen werden könne.