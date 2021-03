Speyer. Die umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung des pandemiebedingten Infektionsgeschehens entfalteten auch beim Verkehrsaufkommen im Gebiet der Polizeiinspektion Speyer eine Wirkung. Sie führten 2020 im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle zu einem deutlichen Rückgang der Verkehrsunfallzahlen in praktisch allen Bereichen und Risikogruppen. Zur Vermeidung potenzieller Infektionsrisiken mussten polizeiliche Verkehrsmaßnahmen aber auch eingeschränkt werden. Davon betroffen waren präventive Maßnahmen wie das Verkehrssicherheitstraining in Kindergärten und Grundschulen, Drogenpräventionen an weiterführenden Schulen und Vorträge oder das Fahrsicherheitstraining für Senioren.

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion umfasst die Stadt Speyer, die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit sechs Ortschaften und die Gemeinde Otterstadt. Zu den wichtigsten Verkehrsanbindungen gehören die westlich gelegene B 9, im Norden die A 61 und der Verkehrslandeplatz im Süden der Stadt Speyer.

Konferenz per Telefon

Erstmals wurde das Verkehrslagebild für das vergangene Jahr nicht in den Diensträumen der Inspektion, sondern mittels Telefonschaltkonferenz vorgestellt – der Pandemie geschuldet. Polizeirat Kristof Brockmann in seiner Eigenschaft als Inspektionsleiter, Polizeihauptkommissar Timo Ott, der bisher für den Sachbereich Verkehr zuständig war und Polizeihauptkommissarin Susanne Lause, die seit 1. März seine Nachfolgerin ist, standen bereit.

Im Berichtszeitraum wurden 2145 Unfälle protokolliert. Das entspricht einem Rückgang gegenüber 2019 um 723 Fälle oder 25,2 Prozent. Hinsichtlich des Gesamtaufkommens an Unfällen handelt es sich um die niedrigste Zahl seit fünf Jahren. Was zudem im Detail für alle Unfallarten gilt. 247 Unfälle mit Personenschaden entsprechen einem Rückgang um 71 Fälle, beziehungsweise 22,3 Prozent. Leicht verletzt wurden dabei 210 Personen, was beachtliche 111 Betroffene oder 34,6 Prozent weniger waren als 2019.

Ähnlich positiv liest sich das Zahlenwerk bei den Schwerverletzten, das mit 37 Verletzten einen Rückgang um elf Personen (22,9 Prozent) ausweist. Während 2019 noch ein Mensch ums Leben kam, waren 2020 gar keine Toten zu beklagen. Nichts geändert hat sich an der Reihung der Hauptunfallursachen, die wie bisher von unzureichenden Sicherheitsabständen (837 Fälle) angeführt werden. In deutlichen Abständen gefolgt von Missachtung der Vorfahrt (135 Fälle) und nicht angepasster Geschwindigkeit (97 Fälle).

Bedingt durch Covid-19 ist der ansonsten interessante Fünfjahresvergleich diesmal weniger aussagefähig. Auffallend ist dennoch, dass Fahrradunfälle seit 2017 kontinuierlich rückläufig sind und in 2020 mit 156 Fällen gegenüber 175 Fällen zuvor einen neuen Tiefstand erreichten. Brockmann, Ott und Lause führen das vor allem auf zielgruppen- und problemorientierte Präventionsmaßnahmen vor Ausbruch der Pandemie zurück, bei denen eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe Aufklärungsarbeit zur Verkehrssicherheit geleistet hatte. Nach Lockerung der Beschränkungen sollen sie in 2021 fortgeführt werden.

Den moderaten Rückgang von lediglich 10,9 Prozent in diesem Bereich führen die Experten darauf zurück, dass in Zeiten der Pandemie deutlich mehr Radfahrer als sonst am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Erfreuliches konnten die Gesprächspartner über die Entwicklung von Unfällen mit Kindern berichten. Im Zuständigkeitsbereich mit 76 000 Einwohnern kam es lediglich zu 33 Ereignissen mit Kinderbeteiligung. Das entspricht einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 21,43 Prozent. Verunglückt sind dabei 25 Kinder, von denen 24 leichte Verletzungen erlitten. Ein Kind wurde schwer verletzt. In 21 Fällen waren Kinder als Radfahrer betroffen. Nur bei einem Fall handelte es sich um einen Schulwegunfall.

Alkohol- und Drogenkontrollen

Trotz Pandemie und der damit verbundenen Übernahme untypischer Aufgaben wie die Überwachung von Ausgangsbeschränkungen führt die Polizei weiterhin Kontrollen zur Überprüfung des Konsums von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Auch hier lässt sich der Erfolg mit Zahlen belegen. 2020 kam es zu 33 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Ein Rückgang um 13 Prozent. Unfälle, bei denen eine Drogen- oder Medikamentenbeeinflussung vorlag, schlugen mit acht Vorkommnissen zu Buche, drei Fälle weniger als in 2018 und 2019. Werte unter zehn seien zwar relativ gut, doch strebe man eine weitere Senkung an, betonten Brockmann, Ott und Lause unisono.