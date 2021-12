Corona-Versammlung in Speyer aufgelöst

Speyer. 30 bis 40 Menschen sind bei der Ersatzveranstaltung des "Montagsspaziergang" in der Speyerer Innenstadt von der Polizei festgestellt worden. Wie die Beamten mitteilten, haben sie Hinweise erhalten, dass die von die von der Behöhrde untersagte Demonstration am Montag einen Tag später nachgeholt werden sollte. In der Gruppe kam es um etwa 18.30 Uhr zu mehreren Verstößen gegen die aktuellen Coronavorschriften, weshalb die Versammlung aufgelöst wurde und allen Personen ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Gegen acht Personen wurden wegen der Verstöße gegen die 29. CoBeLVO Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

