Ein weiteres Zeichen der Hoffnung in diesen schwierigen Zeiten setzt Round Table 63 Speyer mit der Vorstellung des diesjährigen Brezelfestbildes. Zwar musste das traditionelle Volksfest wie schon im Vorjahr abgesagt werden, aber das von der Speyerer Künstlerin Katja Meier-Chromik gemalte Bild soll definitiv am Montag, 12. Juli, dem eigentlichen Brezelfestmontag, versteigert werden. Wo und in

...