Da Vinci in Speyer: Wenn der Roboter selbst operiert

Speyer. Für besonders komplexe Krebsoperationen steht den Operateuren am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer mit seinem zertifizierten Onkologischen Zentrum jetzt ein Da-Vinci-OP-Roboter der neuesten Generation zur Verfügung. Die Dietmar-Hopp-Stiftung hat die 3,3-Millionen-Euro-Investition durch die volle Übernahme der Anschaffungskosten überhaupt erst ermöglicht. Jetzt haben Vertreterinnen der Stiftung das Gerät ans Expertenteam in der Klinik übergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um bei onkologischen Operationen möglichst schonend optimale medizinische Ergebnisse zu erzielen, setzen Chirurgen zunehmend robotische OP-Systeme ein. Zurzeit ist die hochsensible Technologie für die Schlüssellochmedizin insbesondere bei Eingriffen am Magen, in der Speiseröhre, dem Darm, der Bauchspeicheldrüse und der Gebärmutter auf dem Vormarsch. Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ist nun das besonders leistungsstarke Modell Xi im Einsatz.

„Die Behandlung von Krebserkrankungen spielt im medizinischen Förderbereich der Hopp-Stiftung eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, dass dank des OP-Roboters die Behandlungsqualität für die onkologischen Patienten in Speyer und Umgebung durch die Verbindung von medizinischem Know-how und herausragender Technik weiter verbessert wird“, erklärt Isabel Hopp.

Vier Arme für hohe Beweglichkeit

Der OP-Roboter der Firma Intuitive Systems besteht aus drei Modulen: einer Arztkonsole zur Bedienung des Systems durch den Operateur, einem Patientenwagen mit vier ansteuerbaren Instrumentenarmen fürs Operieren und einem Videosystemwagen mit Touch-Screen-Monitor zur präzisen Darstellung der dreidimensionalen Kameraaufnahmen aus dem Operationsfeld. Die moderne Kamera- und Lichttechnik bildet selbst feine Strukturen wie Nerven und Gefäße vergrößert und somit besonders deutlich erkennbar ab.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Aktion der Stiftung Die Pfalz wandert jetzt für den Speyerer Dom Mehr erfahren

Von der Arztkonsole aus steuert der Operateur die vier Arme des Patientenwagens: zwei Arbeitsarme zum Schneiden und Koagulieren (Versiegeln von Blutgefäßen), einen Kameraarm und einen Haltearm für die Tokare – die Röhren, durch die die Endoskope geführt werden.

Das Hightech-Gerät reagiert intuitiv auf die kleinste Handbewegung des Bedieners an der Konsole und vollzieht seine Navigation mit den jeweils angesteuerten Armen dreidimensional mit. „So ist man beim Operieren optimal beweglich, kann das Laparoskop vom OP-Eingang in den Körper aus auch nach oben und unten führen, etwa hinter einen Knochen“, erläutert Prof. Dr. Christian Klink, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der ausgedehnte Erfahrung in der robotergestützten OP-Technik mitbringt. An einer zweiten baugleichen Arztkonsole assistieren in der Speyerer Klinik speziell geschulte Operateure aus dem Team des erfahrenen Chefarztes, bis sie die Technik selbstständig nutzen können.

Das eröffnet neue Möglichkeiten

„Da Vinci eröffnet uns neue minimalinvasive Möglichkeiten bei Darmkrebs-Operationen. Außerdem werden wir das Verfahren auch bei Krebserkrankungen der Speiseröhre (Oesophagus) anwenden“, kündigt Prof. Dr. Klink an. Die Spezialisten der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe unter Leitung von Prof. Dr. Florian Schütz werden den Roboter zur Behandlung von Patientinnen mit Gebärmutterkrebs im Gynäkologischen Krebszentrum nutzen.

„Wir gehen davon aus, dass die robotische Chirurgie in der Behandlung viszeralonkologischer sowie gynäko-onkologischer Tumoren mittelfristig den Goldstandard darstellen wird“, urteilt Prof. Dr. Schütz. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Da-Vinci-Chirurgiesystem zu einer deutlichen Verbesserung der operativen Versorgung onkologischer Patient in der Metropolregion beitragen können und danken der Dietmar-Hopp-Stiftung für die großzügige Unterstützung, die dies ermöglicht“, ergänzt Prof. Dr. Klink. „Mit der fachgebietsübergreifenden Erweiterung der roboterassistierten Chirurgie können wir den regional führenden Rang des Onkologischen Zentrums weiter ausbauen.“

Zertifiziert durch Krebsgesellschaft

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer mit seinen Partnern im Bereich der Krebsmedizin ist eines von fünf durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Onkologischen Zentren in Rheinland-Pfalz. Das 2010 geschaffene Zentrum unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Rabenstein bündelt die Expertise von Fachärzten der Klinik und von kooperierenden niedergelassenen Medizinern. Jährlich werden rund 1000 Krebspatienten stationär behandelt.

Im Dezember 2022 hat das Onkologische Zentrum erfolgreich eine Zertifikatserweiterung absolviert. Hierbei wurde – neben dem seit 2007 zertifizierten Darmkrebszentrum – die Versorgung von Tumorerkrankungen von Magen und Pankreas (Bauchspeicheldrüse) einer Erstzertifizierung unterzogen. Damit bestätigt die DKG, dass das Zentrum für die Behandlung onkologischer Erkrankungen der Verdauungsorgane spezialisiert ist. Insbesondere im Bereich der Verdauungsorgane hat die Klinik die Anzahl der Behandlungen verdoppelt. Damit darf das Onkologische Zentrum Speyer ein zertifiziertes Viszeralonkologisches Zentrum ausweisen. Es ist eines von vier DKG-zertifizierten Zentren in der Metropolregion und eines von sieben in ganz Rheinland-Pfalz.