Damit alles finanzierbar bleibt

Speyer. Die Kulturstiftung und ihre mittlerweile 21 Treuhandstiftungen fördern seit 1993 Kunst, Literatur, Musik und Theater in Speyer sowie der Pfalz. Das Stiftungskapital beläuft sich derzeit auf über 2,5 Millionen Euro. Ausgeschüttet wurden bisher über 550 000 Euro. 2023 können 140 000 Euro vergeben werden.

Es begann mit einer Zuwendung der Stiftung der Hochschule St. Gallen in der Schweiz an Prof. Dr. Peter Eichhorn für seine Veröffentlichungen über öffentliches Rechnungswesen. Genauer gesagt ging es um den Übergang von der Kameralistik zur Doppik. Schnell waren weitere Gründungsstifter gewonnen, nämlich Gert Boegner, Dekan Klaus Böhm für die Protestantische Gesamtkirchengemeinde, Geschäftsführer Jakob Egeland für die Haltermann GmbH, den damaligen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Speyer, Herbert Hack, Direktor Willi Philippe für die Grünzweig + Hartmann AG, Dr. Eckard Schulz für den Kunstverein Speyer, Geschäftsführer Karl-Heinz Schwarze für die Stadtwerke, Ilse Simon und Justiziar Dr. Georg Tochtermann. Das Stiftungskapital betrug 1993 dann 90 000 Mark (etwa 45 000 Euro).

Die gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts bildete als Aufsichtsrat ein Kuratorium, das von Anfang an aus seiner Mitte den jeweiligen Oberbürgermeister, derzeit Stefanie Seiler, wählte. Vorsitzender wurde Peter Eichhorn. Ebenfalls ehrenamtlich diente in der Gründungsphase Kulturamtsleiter Bruno Cloer als Geschäftsführer. Seitdem kommen Künstlerbund, Kunstverein, Feuerbach- und Purrmann-Haus, Historisches Museum der Pfalz, Künstler, Sektion Speyer des Literarischen Vereins der Pfalz, Autoren, Verlage, Chöre, Orchester, Pfälzische Musikgesellschaft, Kirchen, Städte, Städtepartnerschaften, Theater oder Filmemacher in den Genuss der Mittelausschüttung.

Zahlreiche Zustiftungen erhalten

Durch Zustiftungen und neue Stiftungen schnellte das Stiftungskapital nach oben. Die Töns-Wellensiek-Stiftung steigerte beispielsweise 2019 ihr Kapital von 30 000 Euro auf über 120 000 Euro. Nach dem Tod von Erna-Julianna Klammer im Jahr 2021 floss eine Zustiftung von 300 000 Euro in die Markus-Klammer-Stiftung. Auch die Stiftung „Kulturforum“ wuchs kräftig von anfangs 30 000 auf über 110 000 Euro. Durch die starken Zinserhöhungen auf den Finanzmärkten verloren zwar niedrigverzinsliche Wertpapiere stichtagsbezogen an Wert, aber dank der langfristigen Kapitalanlagestrategie durch den seit 1995 tätigen Geschäftsführer Uwe Wöhlert konnten das Wachstum und die Ausschüttungen gesteigert werden.

In der vergangenen Kuratoriumssitzung standen Personalwahlen auf der Tagesordnung. Nach dem Ausscheiden von Dekan Markus Jäckle, der zum Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche berufen wurde und dem Kuratorium von Amts wegen angehörte, wurde als Nachfolger Dompfarrer Matthias Bender zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Neu ins Kuratorium ist Maike Beth gewählt worden. An die Stelle der auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschiedenen Dr. Ina-Gabriele Barich wurde Wolfgang Bühring berufen. Wiedergewählt wurde Peter Eichhorn als Vorsitzender des Vorstands, den Dr. Jochen Klemke komplettiert.

Das 30-jährige Jubiläum der Kulturstiftung wird mit einer 2023 erscheinenden aktualisierten Broschüre gefeiert. Die Kuratoriumssitzung fand im Purrmann-Museum statt. Kustodin Maria Leitmeyer führte durch die Sonderausstellung „Künstlerpaare der Moderne“. zg