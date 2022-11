Damit der Denkmalschutz Besitzern keine Angst macht

Speyer. „Die Erweiterung der Denkmalzone ist sehr umstritten, Hausbesitzer haben Angst vor zunehmenden Beschränkungen, Liebhaber der Altstadt erhoffen sich einen umfassenden Schutz des jetzigen Standes. Beide Positionen sind nachvollziehbar und haben gute Argumente. In diesem Spannungsfeld musste der Rat eine Entscheidung treffen, die bestimmt niemand auf die leichte Schulter genommen hat“, heißt es in einer Mitteilung der Speyerer Wählergruppe (SWG).

Nach langem Ringen habe sich die Wählergruppe für die weitere Prüfung ausgesprochen, mit dem Hinweis, dass eine solche Zone nur durchsetzbar sei, wenn die Bearbeitungszeiten der Bauanträge im Geltungsbereich künftig, zügig, objektiv nachvollziehbar und planbar durchgeführt würden. „Damit kann unserer Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen den genannten Positionen erreicht werden“, so die SWG.

Das Thema sei recht kompliziert und deshalb verwundere die Gruppe die Verunsicherung in der Bevölkerung nicht. „Wir hoffen aber mit dieser Stellungnahme zur Klärung beitragen zu können: Nach §8 Absatz 4 Denkmalschutzgesetz (DSchG) sei die Behörde in ihren Entscheidungen autonom. Dies habe sich durch die Entscheidung im Rat nicht verändert.

Werde eine Stadtdenkmalzone eingeführt, so seien eine Vielzahl von Hauseigentümern vom Denkmalschutz betroffen. „Wir als Wählergruppe fordern daher, dass das Genehmigungsverfahren künftig schnell und transparent läuft. Insbesondere muss innerhalb der Unteren Denkmalschutzbehörde ein Verfahren etabliert werden, in dem nicht nur eine Person entscheidet, sondern Urteile transparent, nachvollziehbar und planbar getroffen werden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, ein zügiges Widerspruchverfahren eröffnen zu können. Hier kann Digitalisierung entscheidend dazu beitragen, Prozesse zu beschleunigen“, heißt es in der Erklärung.

Die Stadträte müssten nun weitere Schritte zur sinnvollen Regelung der Bau- und Veränderungsanträge mitgestalten. Die SWG wolle sich dazu mit Kollegen austauschen. zg