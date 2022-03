Damit sich Wildbienen in der Domstadt wohlfühlen

Speyer. Zwei schöne neue Hotels für Wildbienen und Insekten aller Art stehen seit einigen Tagen bezugsbereit vor dem Haupteingang des ehemaligen Stiftungskrankenhauses inmitten der Domstadt. Und sie sind ganzjährig nutzbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jürgen Feiniler vom städtischen Baubetriebshof hat in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei und der Bieneninitiative Speyer die Insektenhotels geplant und gebaut. Ziel der Initiative ist es, dem voranschreitenden Insektensterben in den Städten entgegenzuwirken und für die Wildbienen mitten in der Innenstadt, im Umfeld des früheren Krankenhauses, ein neues Zuhause zu schaffen.

Die Häuser sind aus Paletten, alten Backsteinen, Schilfrohr, Lavaerde für die Dachbegrünung und anderen natürlichen Materialien zusammengebaut. Damit sich die verschiedenen Insekten richtig wohlfühlen, bohrten die Macher unzählige Löcher in die Backsteine.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Bienenhotels leisten einen positiven Beitrag zur Artenvielfalt und für die Umwelt. Die Insekten sind dabei nicht nur Übernachtungsgäste, sondern Hauptakteure, indem sie mit ihrem geschäftigen Treiben dafür Sorge tragen, dass die Parklandschaft rund um das ehemalige Stiftungskrankenhaus weiterhin blüht und grünt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. zg