Daniela Michel fasziniert

Speyer. Mit Daniela Michel geht’s im Speyerer Zimmertheater auf die Spuren des Cum-Ex-Skandals. Am Samstag, 22. April, um 20 Uhr ist das Theaterstück „Whisperblower“, das unter der Regie von Uwe von Grumbkow entstand, zu sehen. Daniela Michel gibt die sozial inkompatible Einzelgängerin und begabte Finanzbeamtin Anna Schablonski, die einem Steuerbetrug in Milliardenhöhe auf die Schliche kommt. Die Heiliggeistkirche Speyer ist einer der ersten Spielorte dieses Theaterstücks nach der Uraufführung in Mannheim im März 2023. Tickets gibt’s im Spei’rer Buchladen, Telefon 06232/7 20 18. Bild: Jürgen Schurr

