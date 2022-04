Das andere Wochenende

Speyer. Ab Anfang Mai bietet das Domkapitel zusätzliche, neue Gottesdienstformate im Dom an. Jeweils am ersten Sonntag im Monat um 20 Uhr werden unter der Überschrift „Gottesdienst im Dom – mal anders“ bewusst meditative Formate an das Ende der Woche gesetzt. Gestaltet werden die Feiern, die jeden Monat eine anderen Schwerpunkt haben, im Wesentlichen von Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl. „Die Gottesdienste haben einen meditativen Grundcharakter und sind so gestaltet, dass die Mitfeiernden zur Ruhe und zu sich kommen können und sich so einbringen können, wie sie möchten“, erklärt der Domdekan die Idee.

Eine solche Gottesdienstform, mit der es am 1. Mai um 20 Uhr losgehen soll, ist „In Stille im Dom – Ruhe für die Seele“. Die Besucher können dann, in den hinteren Bänken sitzend, eine halbe Stunde lang Kathedrale in Stille und ohne Innenbeleuchtung auf sich wirken lassen. Abgeschlossen wird der Gottesdienst mit einem Gebet und Segen.

Die Kraft der Psalmen spüren

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes „Die Kraft der Psalmen“ am 5. Juni steht ein bestimmter Psalm, in den sich die Mitfeiernden vertiefen können durch Gebet und Gesang und mithilfe einer Psalm-Betrachtung, auch im Austausch darüber, was er den Einzelnen für ihr Leben mitgibt.

„Messe intensiv“ ist eine Form, die am 3. Juli erstmals gefeiert wird – eine Eucharistiefeier in kleinerer Gruppe. Der Wortgottesdienst mit Predigtgespräch findet im Stuhlkreis in der Apsis statt. Bei der Mahlfeier ab der Gabenbereitung stehen die Mitfeiernden direkt um den Vierungsaltar. Da die Teilnehmerzahl an diesem Abend begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an domdekan-domkustos@bistum-speyer.de gebeten.

Zu diesen besonderen Gottesdiensten im Speyerer sind alle Menschen herzlich eingeladen. Treffpunkt ist jeweils vor dem Nordwestlichen Seitenportal. Einlass ist ab 19.30 Uhr. is