Das Ende der Langweiligkeit

Da steht der Bischof neben dem Bankenchef, der Revierleiter der Polizei neben dem DRK-Vorsitzenden, der Klinik-Geschäftsführer neben dem Stadtwerke-Boss, der Christdemokrat neben dem Linken, auch wenn sie sich nicht mögen. Wichtig ist, dass man sie auf den Bildern von der ersten Reihe sieht. Es ist Small-Talk-Zeit und alle wünschen sich ein gesundes neues Jahr. Dabei wären die meisten froh, wenn die Rede rum wäre und es zu Sekt, Bier und Brezeln ginge bei dieser Pflichtveranstaltung für geladene Gäste.

In einer Stadt wie Speyer sehen sich die immer gleichen Offiziellen eh oft genug bei Empfängen und sonstigen wichtigen Anlässen, da muss man nicht auch noch zum Jahresbeginn in der Stadthalle zusammenglucken.

Das hat die Stadtspitze mit ihrer innovativen Oberbürgermeisterin verstanden und setzt jetzt darauf, ein Event für alle Bürger zu geben. Ganz ohne Einladung kann jeder kommen, der Lust hat. Und die Spaßbremsen, die nur kommen, weil sie müssen, können zu Hause bleiben. Wenn sich dann noch Vereine, Wirte und Künstler zeigen können und so Lust auf mehr Gemeinsamkeit in ihrer Stadt machen, dann passt das. Uns Journalisten bleibt damit einiges erspart. Gut erinnere ich mich an mein Schreckensjahr 2010, als ich sechs Neujahrsempfänge besucht habe und fünf Bürgermeister die fast gleiche Rede gehalten haben – die Musterrede des Städte- und Gemeindebundes. Ein Grauen!