Das Fauré Quartett spielt in Speyer für die Kinderhilfe

Speyer. Das 24. Benefizkonzert des Rotary Clubs Speyer findet am Samstag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche statt. Mit dem diesjährigen Konzerterlös will der Service-Club Straßen- und Waisenkinder in Äthiopien unterstützen. Für das Konzert konnte Präsident Bernd Helmig das weltberühmte Fauré Quartett gewinnen. Auf dem Programm stehen das „Klavierquartett a-Moll“ von Gustav Mahler (1860-1911), das „Klavierquartett Es-Dur, KV 493“ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) sowie „Klavierquartett Nr. 1, op. 25“ von Johannes Brahms (1833-1897).

Präsident Bernd Helmig verweist auf die stolze Summe von mehr als 350 000 Euro, die die Galakonzertreihe in der Dreifaltigkeitskirche seit 1997 für lokale und internationale gemeinnützige Projekte eingespielt hat. Das Konzert ist für den Rotary Club die Spendenaktion, die für die meiste Aufmerksamkeit sorgt. „Wer eine Karte kauft, tut sich und anderen Gutes. Wir sind stolz, dass wir für das Galakonzert mit dem Fauré Quartett ein Ensemble mit Weltgeltung und der Leidenschaft für besondere, maßgebliche Kammermusik als Partner gewinnen konnten“, betont der Präsident.

Die Musiker des Quartetts sind in vieler Hinsicht Pioniere. Nachdem sie sich 1995 zu Beginn ihrer Studienzeit an der Musikhochschule in Karlsruhe im 150. Jubiläumsjahr Gabriel Faurés zusammengefunden hatten, wurde ihnen schnell klar, dass sich in dieser Kombination neue Repertoirewelten erforschen lassen. Es entstanden Aufnahmen, die Maßstäbe setzen, hoch gelobte Alben mit Werken von Mozart, Brahms, Mendelssohn und den Popsongs von Peter Gabriel bis Steely Dan sowie ein Album bei Sony Classical mit Quartetten von Mahler und Strauss. Aktuell macht das Quartett mit der Weltersteinspielung der eigens arrangierten Meisterwerke „Bilder einer Ausstellung“ von Modeste Mussorgsky und „Etudes tableaux” von Sergej Rachmaninoff beim Label Berlin Classics von sich reden.

Spendenzweck Straßenkinder

Ethnische Konflikte und die Verbreitung von Krankheiten wie Aids haben dazu geführt, dass heute in Äthiopien etwa 200 000 Kinder auf der Straße leben. Ihnen stehen keine Mahlzeiten, keine Bildung und keine medizinische Versorgung zur Verfügung. Sie haben keine Möglichkeiten, sich ein gesellschaftliches Leben aufzubauen. Kurz: Sie haben keine Chance, Kind zu sein. Deshalb wurde 2004 der gemeinnützige Verein „Let me be a child“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, diesen Menschen eine Kindheit zu ermöglichen und ihnen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Der Verein finanziert sich über Spenden, Mitgliedschaften und Patenschaften. Das ganze Team in Deutschland arbeitet komplett ehrenamtlich. Das Geld kommt direkt den Kindern zugute.

Der Rotary Club Speyer wurde 1974 gegründet und hat derzeit 70 Mitglieder. Er unterhält Freundschaften mit Clubs in Frankreich, Italien und der Schweiz. Sein soziales und kulturelles Engagement – zum Beispiel der Kampf gegen Polio, für die Stiftung Bildung und Sport sowie für das Frauenhaus Speyer und die hiesige Dreifaltigkeitskirche – wird durch verschiedene Aktionen, zu denen das Galakonzert gehört, und durch Spenden der Mitglieder finanziert.