Das Gute bewusst machen

Speyer. Seit Anfang Mai bietet das Domkapitel neue Gottesdienstformate in der Kathedrale an. Jeweils am ersten Sonntagabend im Monat werden unter der Überschrift „Gottesdienst im Dom – mal anders“ bewusst meditative Formate an das Ende der Woche gesetzt.

Am ersten Sonntag im September lädt Domvikar und Kaplan Maximilian Brandt zu einem gemeinsamen Nachtgebet, der Komplet, ein. Im Zentrum steht dabei die Anleitung zu einem individuellen Tagesrückblick, bei dem die guten und gelungenen Momente des Tages ins Bewusstsein gerufen werden.

Interessierte treffen sich am Sonntag, 4. September, um 20 Uhr vor dem nordwestlichen Seitenportal des Doms. Bild: Domkapitel Speyer/Simon Stelgens