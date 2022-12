Speyer. Zu einer Familienvorstellung lädt am Samstag, 10. Dezember, um 15 Uhr das Kinder- und Jugendtheater in den Alten Stadtsaal ein. „Das letzte Schaf“ ist ein Theaterstück nach einer wahren Geschichte ab sechs Jahren von Ulrich Hub.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist das nur für ein helles Licht, das die beiden Schafe inmitten einer Winternacht aus dem Schlaf reißt? Und wo sind eigentlich ihre Hirten geblieben? Wurden sie vielleicht von einem Ufo entführt? Oder hat das Ganze mit diesem Mädchen zu tun, das in einem nahe gelegenen Stall geboren worden sein soll? Bei den Wellblechhütten soll es liegen, in Windeln gewickelt und in einem Futtertrog für Tiere.

Die Schafe sind empört – aber auch neugierig: Das sollte man schon gesehen haben! Auf eigene Faust begeben sie sich auf eine Nachtwanderung. Doch schon bald geht ein Schaf verloren. Und als dann noch ein Wolf aus dem Nichts auftaucht, wird die Freundschaft auf eine große Probe gestellt.

Die Weihnachtsgeschichte erzählt aus der Sicht zweier Schafe – hintersinnig und komisch. zg