Das macht Lust auf die Stadt Speyer

Vielen Dank für die schönen Anregungen zum Einkaufen und Weggehen in Speyer, die ich mir aus der tollen Beilage zur Wiedereröffnung der Salierbrücke holen konnte. Das hat richtig Lust gemacht, mal wieder ohne lange Staus und Um-wege in die Pfälzer Nachbarstadt zu fahren. Ich hatte es mir tatsächlich in den letzten drei Jahren weitgehend verkniffen und habe jetzt erst ge- merkt, dass mir was gefehlt hat.

Schön auch, dass man in Speyer längst nicht so reglementiert wird wie bei uns. Ich habe mich schon über die Absage des Hockenheimer Advent maßlos geärgert und bin jetzt auch enttäuscht von den eingezäunten Weihnachtsmärkten in Mannheim und Schwetzingen. In Speyer verteilen sich zumindest jetzt in der Woche die Menschen schön in der breiten Fußgängerzone, es ist wirklich ein Einkaufsvergnügen. Aber die Speyerer haben es sich verdient, bei der Impfquote von über 90 Prozent.

Bernd Borchert, Reilingen